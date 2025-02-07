Общество

Отрицательно к татуировкам относятся 45% псковичей - опрос

Согласно опросам, 23% экономически активного населения Пскова относятся к татуировкам положительно, а 45% — отрицательно. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие редставители компаний и экономически активные псковичи.

Фото: freepik

Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако в некоторых профессиональных сферах, таких как банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, согласно которому татуировки на открытых участках тела недопустимы. 6 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве.

Отношение к татуировкам в обществе Пскова остается неоднозначным. Согласно опросам, 23% экономически активного населения относятся к ним положительно, а 45% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку.

Только 8% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 50%.

Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.