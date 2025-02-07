Фотофакт: Ларек демонтируют на остановке «улица Максима Горького» в Пскове

Ларек демонтируют на остановке «улица Максима Горького» в Пскове 13 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
«На остановке "улица Максима Горького" в сторону моста демонтируют ларек», - рассказал очевидец.
Напомним, ранее был демонтирован рекламный экран на площади Ленина в Пскове.
Помимо этого, суд обязал индивидуального предпринимателя Юрия Шапиро произвести демонтаж самовольно установленного объекта движимого имущества с вывеской из баннерного полотна с текстом «Дедовы снасти», расположенного по адресу: город Псков, улица Рокоссовского, остановочный комплекс «Микрорайон "Рижский"».