Общество

Амбулифт протестировали в псковском аэропорту

В международном аэропорту «Псков» имени княгини Ольги прошло успешное тестирование амбулаторного автомобильного лифта. В среду, 12 февраля, устройство для посадки маломобильных граждан на борт самолета и высадки из него опробовала председатель псковского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Марина Борисенкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Сотрудники аэропорта помогли потенциальной пассажирке подняться на площадку амбулифта и погрузиться в салон машины. После чего техническое средство направилось к самолету. У борта амбулифт поднялся до уровня входной двери, после чего сотрудники аэропорта помогли Марине Борисенковой попасть внутрь самолета. Затем процедуру повторили в обратном порядке.

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«Амбулифт очень важен для людей с инвалидностью. Мы его очень ждали. И он оправдал все ожидания. Это здорово, когда на самолет можно попасть без проблем. Это замечательный подарок городу, гостям Псковской области», — прокомментировала председатель регионального отделения ВОИ. Марина Бориенкова также отметила комфортные условия во время посадки и высадки с помощью амбулифта.

Директор международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артем Тарасов рассказал, что амбулаторный автолифт подходит для использования в работе с любыми видами судов. Он рассчитан на комфортную перевозку 6 человек с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих. Салон машины оснащен печью и кондиционером для комфортной перевозки пассажиров в любое время года.

Амбулифт — это последнее приобретение аэропорта, отметил руководитель воздушной гавани. Проект реализован в рамках государственной программы «Доступная среда». Ранее в терминал поступили снегоуборочные машины, тягачи для буксировки воздушных судов, автоматические и самоходные трапы, ленты выгрузка багажа и другая техника.

Отметим, чтобы воспользоваться услугой амбулифта, необходимо оставить соответствующую заявку при заказе авиабилета. Услуга бесплатная.