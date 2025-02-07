Общество

Госдума одобрила снижение возраста принесения присяги гражданина России

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму ноябре. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Законопроектом предлагается снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.

Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ.

Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью, пишет РИА Новости.