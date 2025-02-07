Общество

Активные граждане помогают Росалкогольтабакконтролю по СЗФО в борьбе с контрафактом

Борьба с контрафактом — одно из основополагающих направлений деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу, сообщил руководитель управления Юрий Чащин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Борьба с контрафактом должна продолжаться. Ситуация меняется в силу гражданских институтов, есть много активных граждан, которые заявления пишут, и по их заявлению пресекается незаконная деятельность», – отметил Юрий Чащин.

Он добавил, что Росалкогольтабакконтроль постоянно находится в диалоге с различными ведомствами по вопросам реализации контрафактного алкоголя.

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«Мы постоянно стараемся совершенствоваться во взаимодействии с госорганами: МВД ФСБ, Роспотребнадзором и прочими, это дает результат, это та работа, которая ежедневно нами осуществляется. Это явление было и всегда будет, вопрос только в масштабности. Таксисты, понятное дело, продают в ночное время, либо через Интернет, но покупают-то они в магазинах, мы хотя бы понимаем, что безопасная продукция, а когда алкоголь непонятно откуда и из чего сделан – этот аспект является основным и главным для искоренения», – подчеркнул Юрий Чащин.