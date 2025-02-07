Общество

В ГД внесли проект о запрете партиям получать пожертвования от экстремистов

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить политическим партиям получать пожертвования от лиц, включенных в реестр экстремистов и террористов, а также юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила группа сенаторов и депутатов Госдумы.

«Уточняется запрет на пожертвования политическим партиям, согласно которому не допускаются пожертвования не только от иностранных агентов, но и от российских юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, а также от лиц, сведения о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом также предлагается не назначать и не проводить довыборы депутатов Госдумы в год проведения основных выборов в палату. Такое же регулирование вводится и для выборов депутатов субъектов РФ.

Также проектом закрепляется, что избиратели, проживающие за пределами России, на выборах депутатов Госдумы считаются приписанными только к федеральному избирательному округу. Законопроектом также предусматривается возможность дистанционного открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов.

«Законопроектом предлагается уточнение понятий электронного голосования как голосования с использованием комплекса электронного голосования на избирательном участке и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети и технического устройства избирателя», - отмечается в пояснительной записке.

Также закрепляется, что при проведении электронного голосования может проводиться голосование с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, пишет РИА Новости.