Общество

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год, то есть на 9,5%, с 1 января 2025 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырос до 93,59%, то есть, на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составлял 9,5%.

Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года.

«Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», - заявлял председатель Госдумы.

Кроме того, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, к уже произведенным выплатам за два первых месяца 2025 года будет сделана доплата.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее сообщал, что федеральным бюджетом также предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, пишет РИА Новости.