Общество

Изменения в конкурсе на замещение должности главы администрации Великих Лук обсудят депутаты

23-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва проходит в зале заседаний администрации города Великие Луки сегодня, 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

В повестку заседания включены 15 вопросов.

Депутаты обсудят внесение изменений и дополнений в устав Великих Лук, деятельность ОМВД России по городу Великие Луки за 2024 года, работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки по организации профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в прошлом году.

Также обсудят изменения в проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы и главы администрации города. Поднимут вопросы о приватизации и передаче в безвозмездное пользование некоторых помещений.