Общество

В МВД предупредили о попытках мошенников похитить деньги, воздействуя на детей

МВД России предупредило, что мошенники пытаются похитить деньги родителей, используя угрозы и психологическое давление на детей. Ведомство призвало провести с несовершеннолетними профилактические беседы.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, продолжаются попытки мошенников заполучить средства родителей, воздействуя на детей. «Преступники представляются сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и даже ФСБ, убеждают детей в необходимости "задекларировать" ценные вещи семьи. Используя угрозы и психологическое давление, злоумышленники заставляют выносить и отдавать курьерам деньги, ценные вещи и золотые украшения», - сказали в управлении.

В МВД отметили, что основной инструмент преступников - это угрозы возбуждения уголовных дел в отношении родителей. В вязи с этим в ведомстве рекомендовали объяснить ребенку, что мошенники могут притворяться, кем угодно. «Не все люди в интернете и по телефону - те, за кого себя выдают. Кто-то может называть себя учителем, полицейским или даже другом, но на самом деле быть мошенником», - подчеркнули в управлении.

Детям в МВД советуют рассказать, что иногда обманщики говорят, что если ты им не поможешь, твои родители попадут в беду. Например, могут угрожать, что мама или папа нарушили закон и срочно надо перевести деньги, иначе будет плохо. Также там рекомендуют научить детей обращаться к взрослым в любой тревожной ситуации, пишет ТАСС.