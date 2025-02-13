Общество

Рособрнадзор учтет замечания ГД к приказу об оценке знаний языка детьми мигрантов

Рособрнадзор учтет замечания депутатов Госдумы и до 17 февраля скорректирует проект приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. Об этом журналистам сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

По ее словам, депутаты изучили проектные документы, разработанные Рособрнадзором и Минпросвещения, и «выявили прямые несоответствия подзаконных актов, которые разработаны правительством, требованиям федерального законодательства», пишет ТАСС.

«Сегодня мы провели обсуждение и договорились о том, чтобы до 17 февраля, то есть в короткий срок, конкретные наши замечания, которые были озвучены по каждому положению подготовленных Рособрнадзором и министерством просвещения приказов, были учтены», - отметила Яровая по итогам заседания комиссии.