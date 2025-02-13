Памятную доску Герою Советского Союза Матвею Кузьмину открыли в Великолукском районе

В поселке Дубрава Великолукского района 14 февраля открыли памятную доску Герою Советского Союза Матвею Кузьмину. Она установлена на здании Лычевской школы, которая носит имя великолучанина, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал
Церемония открытия доски состоялась в 83-ю годовщину совершения подвига. Мемориальную доску открыла внучка Героя Валентина Пугачева вместе со своими потомками.
После открытия памятной доски состоялась реконструкция исторического боя. Уже четвертый год подряд школьники и студенты участвуют в «Тропе Героя», следуя к месту гибели Матвея Кузьмина – Малкинской высоте Великолукского района. Ребята получают возможность своими глазами увидеть места, связанные с судьбоносными событиями Великой Отечественной войны, и прочувствовать силу духа предков.
«Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, историкам, педагогам, волонтёрам и всем, кто бережно хранит память о подвиге нашего народа. Их труд — это живой мост между прошлым и будущим, залог того, что героизм наших предков никогда не будет забыт. Пусть подвиг остаётся в наших сердцах, вдохновляя на добрые дела, любовь к Родине и честный труд на благо страны. Слава Героям! Вечная память Матвею Кузьмину!» - заключил Александр Козловский.