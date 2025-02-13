Общество

Памятную доску Герою Советского Союза Матвею Кузьмину открыли в Великолукском районе

В поселке Дубрава Великолукского района 14 февраля открыли памятную доску Герою Советского Союза Матвею Кузьмину. Она установлена на здании Лычевской школы, которая носит имя великолучанина, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Церемония открытия доски состоялась в 83-ю годовщину совершения подвига. Мемориальную доску открыла внучка Героя Валентина Пугачева вместе со своими потомками.

«Матвей Кузьмин — символ стойкости, мужества и преданности Родине. В преклонном возрасте он повторил подвиг Ивана Сусанина. В феврале 1942 года ценой собственной жизни он направил врагов в засаду советских войск, обеспечив победу наших солдат. Это был осознанный и бесстрашный выбор истинного патриота», - подчеркнул Александр Козловский.

После открытия памятной доски состоялась реконструкция исторического боя. Уже четвертый год подряд школьники и студенты участвуют в «Тропе Героя», следуя к месту гибели Матвея Кузьмина – Малкинской высоте Великолукского района. Ребята получают возможность своими глазами увидеть места, связанные с судьбоносными событиями Великой Отечественной войны, и прочувствовать силу духа предков.

«Выражаю искреннюю благодарность ветеранам, историкам, педагогам, волонтёрам и всем, кто бережно хранит память о подвиге нашего народа. Их труд — это живой мост между прошлым и будущим, залог того, что героизм наших предков никогда не будет забыт. Пусть подвиг остаётся в наших сердцах, вдохновляя на добрые дела, любовь к Родине и честный труд на благо страны. Слава Героям! Вечная память Матвею Кузьмину!» - заключил Александр Козловский.