Общество

Минфин не планирует переход к налогообложению по кадастру в ближайшее время

Переход к налогообложению по кадастровой стоимости в ближайшее время не планируется из-за нюансов, которые еще требуют решения. Об этом сообщается в материале на сайте Минфина РФ.

«Мы обсуждаем переход на налогообложение имущества по кадастровой стоимости не первый год. Это в том числе решило бы проблему разграничения движимого и недвижимого имущества. Но в этом вопросе много нюансов, которые еще требуют решения, поэтому в ближайшее время переход к налогообложению по кадастру не планируется», - сказал директор департамента Минфина России Данил Волков, слова которого приводятся на сайте министерства.

Как отметил Волков, эффект от перехода к налогообложению по кадастру может быть неравномерным. Кроме того, необходимо определить предельную ставку, которая будет устраивать и регионы, и бизнес одновременно, пишет ТАСС.

«Также есть момент с полноценной наполняемостью кадастра Росреестра и характеристиками объектов. Нам еще предстоит прийти к единому мнению по всем этим вопросам. Переход к уплате налогов на имущество по кадастру - это точно не перспектива 2026 года», - подчеркнул директор департамента Минфина России.