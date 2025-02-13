Порядок действий при обморожении рассказали псковичам в МЧС

Как определить признаки обморожения и как правильно оказать первую помощь, рассказали псковичам в МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Симптомами обморожения являются:
- потеря чувствительности поврежденных участков;
- ощущение покалывания или пощипывания;
- побеление кожи (1-я степень обморожения);
- волдыри (2-я степень обморожения);
- потемнение и отмирание (3-я степень обморожения).
При признаках обморожения не рекомендуется растирать обмороженные участки тела снегом, так как можно повредить кровеносные сосуды, быстро отогревать обмороженные конечности у костра или в горячей воде из-за риска образования тромбов в сосудах. Также не рекомендуется употреблять алкоголь.
Как оказать первую помощь:
- уйти с холода в теплое место;
- на поврежденный участок наложить теплоизоляционную повязку, например слой марли, слой ваты, затем снова слой марли и сверху обернуть шерстяной тканью;
- обмороженную конечность можно согреть в ванне, постепенно повышая температуру от 20 до 40 градусов в течении 40 минут, при этом аккуратно массируя;
- выпить умеренное количество теплой жидкости;
- следить за состоянием места обморожения: при появлении признаков 2-1 или 3-й стадии обязательно обратись за медицинской помощью.