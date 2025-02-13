Общество

Порядок действий при обморожении рассказали псковичам в МЧС

Как определить признаки обморожения и как правильно оказать первую помощь, рассказали псковичам в МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Симптомами обморожения являются:

потеря чувствительности поврежденных участков;

ощущение покалывания или пощипывания;

побеление кожи (1-я степень обморожения);

волдыри (2-я степень обморожения);

потемнение и отмирание (3-я степень обморожения).

При признаках обморожения не рекомендуется растирать обмороженные участки тела снегом, так как можно повредить кровеносные сосуды, быстро отогревать обмороженные конечности у костра или в горячей воде из-за риска образования тромбов в сосудах. Также не рекомендуется употреблять алкоголь.

Как оказать первую помощь: