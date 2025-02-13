Общество

Туман, гололедица и небольшой снег ожидаются в Псковской области 17 февраля

Облачная с прояснениями погода и туман в отдельных районах ожидается на территории Псковской области завтра, 17 февраля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Температура по области опустится от -12 до -17 градусов ночью, а днём от -3 до -8 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдёт небольшой снег. Ночью в отдельных районах ожидается тумах туман. На дорогах местами возможно возникновение гололедица. Ветер ночью неустойчивый 2-5 метров в секунду, днем ветер юго-западного и западного направлений 5-10 метров в секунду.