Общество

Скончалась главный специалист управления делами администрации Струго-Красненского округа Рита Симинюк

Скончалась главный специалист управления делами администрации Струго-Красненского муниципального округа Рита Симинюк. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Струго-Красненского муниципального округа.

Фото: администрация Струго-Красненского муниципального округа

«Коллектив Администрации Струго-Красненского муниципального округа глубоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким в связи со скоропостижным уходом из жизни нашей коллеги. Это был ответственный, надёжный сотрудник, настоящий профессионал, добрый и замечательный человек. Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Светлая память о Рите Симинюк навсегда сохранится в наших сердцах», - заключили в администрации.