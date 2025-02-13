Общество

Почему может дёргаться глаз, рассказал врач

Употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ могут быть причинами подергивания глаза, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером», — сказал Мартынов.

Врач также отметил, что дефицит в организме некоторых витаминов тоже влияет на нервную систему и может вызывать непроизвольные сокращения мышц века, пишет РИА Новости.

«Чрезмерное употребление кофе, энергетиков, алкоголя повышает возбудимость нервной системы, а недостаток некоторых веществ в организме, таких как магний, калий и витамины группы В, нарушает ее работу», — добавил невролог.

Кроме того, тики века могут происходить из-за сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.