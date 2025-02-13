Общество

За год Роскомнадзор заблокировал почти 300 каналов по продаже фальшивых документов

В 2024 году число мошеннических каналов по продаже документов в Telegram, которые заблокировал Роскомнадзор, выросло почти в два раза. В частности, доступ был ограничен к объявлениям по продаже водительских прав, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании судебных решений и требований Генпрокуратуры в 2024 году был ограничен доступ к 268 каналам в Telegram с предложением купить поддельные документы, в том числе права. В 2023-м году — 141», — рассказали в Роскомнадзоре.

Мошенники начали активнее осваивать мессенджер в период массовой блокировки сайтов, содержащих аналогичные предложения. На тот момент доступ был ограничен более чем к 26 тысяч ресурсов. В различных чатах фигурирует около тысячи объявлений, в которых предлагается приобрести водительские права любой категории с внесением данных водителя в базы Госавтоинспекции.

В месяц мошенники зарабатывают минимум 200 тысяч рублей. Чаще всего в их услугах заинтересованы мигранты либо те, кто не может получить документы законным путем. Чаще всего из-за медицинских диагнозов, например, личностных и нервных расстройств, эпилепсии. Иногда аферисты предлагают скидку многодетным родителям и участникам спецоперации, пишут «Известия».