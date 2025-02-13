Общество

Аудитория приложений для знакомств в Псковской области за три года выросла в два раза

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал, как менялся портрет пользователей дейтингов в регионе в 2022–2024 годах. По полученным данным, за указанный период аудитория приложений для знакомств выросла в два раза и составила 150 000 человек. При этом среди ищущих любовь в сети мужчин и женщин по 50%.

Фото: Т2

В исследование вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby. За время исследования уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских платформах. По популярности пальму первенства три года подряд держит Mamba, на втором месте Tabor, замыкает тройку Loveplanet. «VK Знакомства», запустивший приложение в 2023 году, показал самый динамичный рост: его аудитория выросла на 53% за прошлый год.

Ядро пользователей – мужчины и женщины возрастом от 35 до 44 лет. Их поровну – по 33%. Дальше наблюдаются незначительные расхождения: в возрастной категории 45-54 больше женщин (23% к 20%), а в промежутке 25-34, наоборот, преобладает сильный пол (23% к 17%). В самой старшей возрастной категории 65+ значительный перевес в пользу дам серебряного возраста: их вдвое больше, чем кавалеров.

Любопытно, что наибольшей популярностью у мужчин в Псковской области пользуются Love Planet и Teamo – там их число в два раза превышает число представительниц прекрасного пола. А наиболее высокое проникновение женщин (55%) наблюдается на платформе Loveplanet.