Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Театральный бардак
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Разукрасили
10 лет с правом переписки
 
 
 
ещё Общество 13.02.2025 11:260 Зелёное имущество 17.02.2025 10:340 К внутреннему совместительству готовы 40% работающих псковичей — опрос 17.02.2025 09:450 О создании конкурентноспособной среды дискутируют финалисты конкурса «Воспитатель года» в Пскове 17.02.2025 09:420 Аудитория приложений для знакомств в Псковской области за три года выросла в два раза 17.02.2025 08:400 За год Роскомнадзор заблокировал почти 300 каналов по продаже фальшивых документов 17.02.2025 08:200 Кто к нам с мечом пришел
 
 
 
Самое популярное 10.02.2025 10:330 Интерактив: Ввели единые квитанции за свет и ТКО, а документами обмениваться не научились 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 11.02.2025 14:045 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Аудитория приложений для знакомств в Псковской области за три года выросла в два раза

17.02.2025 09:42|ПсковКомментариев: 0

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал, как менялся портрет пользователей дейтингов в регионе в 2022–2024 годах. По полученным данным, за указанный период аудитория приложений для знакомств выросла в два раза и составила 150 000 человек. При этом среди ищущих любовь в сети мужчин и женщин по 50%.

Фото: Т2

В исследование вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby. За время исследования уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских платформах. По популярности пальму первенства три года подряд держит Mamba, на втором месте Tabor, замыкает тройку Loveplanet. «VK Знакомства», запустивший приложение в 2023 году, показал самый динамичный рост: его аудитория выросла на 53% за прошлый год.

Ядро пользователей – мужчины и женщины возрастом от 35 до 44 лет. Их поровну – по 33%. Дальше наблюдаются незначительные расхождения: в возрастной категории 45-54 больше женщин (23% к 20%), а в промежутке 25-34, наоборот, преобладает сильный пол (23% к 17%). В самой старшей возрастной категории 65+ значительный перевес в пользу дам серебряного возраста: их вдвое больше, чем кавалеров.

Любопытно, что наибольшей популярностью у мужчин в Псковской области пользуются Love Planet и Teamo – там их число в два раза превышает число представительниц прекрасного пола. А наиболее высокое проникновение женщин (55%) наблюдается на платформе Loveplanet.

Теги: #т2
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего не хватает Пскову для развития туризма?
В опросе приняло участие 242 человека
17.02.2025, 10:350 15 кроликов и 21 птицу спасли при пожаре в псковской деревне Портянниково 17.02.2025, 10:340 К внутреннему совместительству готовы 40% работающих псковичей — опрос 17.02.2025, 10:320 Дело из-за вмятин и царапин на припаркованной машине возбудили в Великих Луках 17.02.2025, 10:240 Президент псковской федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов станет гостем программы «Железные люди»
17.02.2025, 10:200 Автомобиль Mazda горел в великолукской деревне Калдобино 17.02.2025, 10:070 Задержан замгубернатора Ростовской области 17.02.2025, 09:530 Серийный вор из Новосокольников получил условный срок за 29 краж 17.02.2025, 09:450 О создании конкурентноспособной среды дискутируют финалисты конкурса «Воспитатель года» в Пскове
17.02.2025, 09:420 Аудитория приложений для знакомств в Псковской области за три года выросла в два раза 17.02.2025, 09:330 Росгвардейцы задержали псковичку за кражу товаров на 2 000 рублей 17.02.2025, 09:300 В 2025 году безработица вырастет впервые с начала десятилетия — аналитики 17.02.2025, 09:160 Два автомобиля столкнулись на площади Победы в Пскове
17.02.2025, 09:000 Госуслуга без права переписки 17.02.2025, 09:000 В России 50% такси предлагают обязать иметь детские кресла 17.02.2025, 08:400 За год Роскомнадзор заблокировал почти 300 каналов по продаже фальшивых документов 17.02.2025, 08:200 Кто к нам с мечом пришел
17.02.2025, 08:120 Работы по восстановлению теплоснабжения ведутся в поселке Заплюсье Плюсского округа 17.02.2025, 08:000 Открытки псковичей ко Дню защитника Отечества представлены на виртуальной выставке Музея Победы 17.02.2025, 07:300 День российских студенческих отрядов празднуют 17 февраля 17.02.2025, 07:110 Переговоры между Россией и США по вопросам Украины пройдут 18 февраля
17.02.2025, 07:000 День кадета России отмечают 17 февраля 16.02.2025, 23:552 Нашлись хозяева собаки, которую обнаружили сегодня на дрейфующей льдине в Псковской области 16.02.2025, 22:000 Минздрав планирует обновить порядок оказания медпомощи детям в период обучения 16.02.2025, 21:402 Объем торговли Белоруссии и России установил рекорд, заявил дипломат
16.02.2025, 21:202 Делегация США отправляется в Саудовскую Аварию для переговоров с Россией 16.02.2025, 21:001 Дрейфующим на льдине обнаружили пса в Псковской области 16.02.2025, 20:401 В Пушкинских Горах прошло первенство района по борьбе самбо 16.02.2025, 20:200 Новая выставка откроется в Доме ремёсел города Пскова
16.02.2025, 20:000 Юный пскович занял второе место на турнире по самбо в Беларуси 16.02.2025, 19:370 Минпросвещения разрабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение травли в школах 16.02.2025, 19:200 Старшеклассники вечерней школы №1 побывали на экскурсии в Государственном архиве Псковской области 16.02.2025, 19:020 Почему может дёргаться глаз, рассказал врач
16.02.2025, 18:400 Эксперты рассказали, что делать если мошенник взял на вас кредит 16.02.2025, 18:200 Митрополит Матфей освятил храм Успения Пресвятой Богородицы в Феофиловой пустыни 16.02.2025, 18:000 Новое освещение заработало в центре Изборска 16.02.2025, 17:390 Предложение руки и сердца сделали на Сретенском балу в Пскове. ВИДЕО
16.02.2025, 17:200 Небольшое потепление прогнозируют на территории Северо-Запада на предстоящей неделе 16.02.2025, 17:130 ДТП почти на час парализовало движение на перекрестке Труда и Поземского в Пскове. ВИДЕО 16.02.2025, 17:000 Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Черного моря 16.02.2025, 16:400 Мониторинг выхода людей на лёд проводят сотрудники МЧС в Псковской области
16.02.2025, 16:200 Число китайских авто на рынке проката в России выросло в 13 раз 16.02.2025, 16:000 За 25 лет Россия реструктурировала долги 22 стран на 30 млрд долларов 16.02.2025, 15:472 Сретенский бал начался в Пскове. ФОТО 16.02.2025, 15:400 В Госдуме заявили, что отмена ЕГЭ должна происходить постепенно
16.02.2025, 15:200 Спортивное наследие 16.02.2025, 15:000 350 спортсменов приняли участие в массовой гонке «Лыжня России» в Стругах Красных 16.02.2025, 14:591 Траектории движения двух автомашин сошлись на круговом перекрестке в Пскове. ВИДЕО 16.02.2025, 14:400 Пройти диспансеризацию за один день можно в отделении Псковской городской поликлиники 
16.02.2025, 14:200 Началась регистрация на восьмой сезон школьной киберспортивной лиги в Пскове 16.02.2025, 14:000 В Пскове и Великих Луках прошли очередные бесплатные приёмы в центре юридической помощи «Земляки» 16.02.2025, 13:400 Скончалась главный специалист управления делами администрации Струго-Красненского округа Рита Симинюк 16.02.2025, 13:200 Туман, гололедица и небольшой снег ожидаются в Псковской области 17 февраля
16.02.2025, 13:000 Около десяти тысяч человек примут участие во Всероссийской неделе охраны труда 2025 года 16.02.2025, 12:400 Эксперт предупредил собственников квартир о росте тарифов на капремонт в 2025 году 16.02.2025, 12:200 В Псковской области полиция проводит конкурс социальной рекламы «Спасём жизнь вместе!» 16.02.2025, 12:000 Минздрав России планирует изменить порядок проведения алкотеста
16.02.2025, 11:400 Массовые забеги продолжаются в Пскове, несмотря на морозы 16.02.2025, 11:200 Автомобилистам могут присылать анонимные сообщения на Госуслугах 16.02.2025, 11:000 Три новых рекорда по пауэрлифтингу установили в Псковской области 16.02.2025, 10:400 53% псковичей не испытывают страхов по поводу развития искусственного интеллекта - опрос
16.02.2025, 10:200 Псковские юные шахматисты выступили на Первенстве России по шахматам 16.02.2025, 10:000 Год назад умер известный псковский фотограф Дмитрий Марков 16.02.2025, 09:400 Повысить пошлины на импортные товары предложили в Госдуме 16.02.2025, 09:200 Учёный заявил, что языки в России умирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру
16.02.2025, 09:000 Выдача и замена паспортов стала самой популярной госуслугой в январе 2025 года 15.02.2025, 22:000 В ГД рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков 15.02.2025, 21:400 Митрополит Матфей совершил литургию в Псковском кафедральном соборе по случаю Сретения Господня 15.02.2025, 21:200 В Буэнос-Айресе открылась неделя фильмов Тарковского
15.02.2025, 21:190 Великолукская хоккейная команда «Экспресс» одержала победу над командой «Северная Олимпия» 15.02.2025, 21:000 Научно-практическая конференция «Физическая культура, спорт, олимпизм: проблемы и перспективы» пройдет 20 марта в Великих Луках 15.02.2025, 20:400 Путин обсудил с Совбезом подготовку к весенним паводкам 15.02.2025, 20:200 Свыше 10 кубометров елок измельчили псковские экоактивисты
15.02.2025, 20:000 До -15 градусов и небольшой снег ожидается в Псковской области 16 февраля 15.02.2025, 19:400 Псковские волонтёры присоединились к Всероссийской акции «Герои Афганской войны» 15.02.2025, 19:200 Псковский хоспис выразил благодарность фонду «Защитники Отечества» за помощь ветеранам. 15.02.2025, 19:000 Выставка «Ремесленный берег Шелони» откроется 19 февраля в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru