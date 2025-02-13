Общество

К внутреннему совместительству готовы 40% работающих псковичей — опрос

40% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) псковичей хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие редставители предприятий и организаций, а также трудоустроенные псковичи.

В каждой десятой компании за прошедший год стало больше сотрудников, совмещающих функционал по нескольким позициям. 17% работодателей запустили программы переподготовки, чтобы сотрудники могли совмещать работу на двух позициях, еще столько же компаний планируют внедрить подобную систему обучения.

Резервы для привлечения внутренних совместителей есть: 40% работающих (и не являющихся внутренними совместителями) псковичей хотели бы получить дополнительную нагрузку в виде нового функционала. 41% не готовы совмещать несколько должностей: «Я бы, скорее всего, не смогла качественно выполнять свою работу в таких условиях»; «Слишком много обязанностей». Каждый пятый сомневается: «Смотря какая доплата».

Потенциальных совместителей среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (42 и 38% соответственно). Псковичи в возрасте от 35 до 45 лет готовы стать внутренними совместителями чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (42%). Среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц больше желающих стать совместителями, чем среди тех, чья зарплата выше (39%). Имеющие среднее профессиональное образование готовы стать внутренними совместителями чаще, чем горожане, закончившие вузы (45 и 38% соответственно).

Среди представителей распространенных профессиональных групп готовность к совместительству чаще демонстрируют инженеры, бухгалтеры, педагоги, администраторы и медицинские сестры.