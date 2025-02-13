Общество

Великие Луки заняли четвертое место в рейтинге самых любвеобильных городов России

Великие Луки заняли четвертое место в рейтинге самых любвеобильных городов России, сообщили в digital-агентстве «Интериум», где провели исследование в честь Дня святого Валентина.

Изображение: «Интериум»

Для анализа были взяты данные из профилей авторов, геометок сообщений, а также текстов сообщений в постах, репостах и комментариях в ВК и Одноклассниках.

Сообщения содержали упоминание ключевых слов («День святого Валентина», «День всех влюбленных», «валентинка», «я тебя люблю») во всех словоформах.

На первом месте находится Соликамск, за ним следует Красноярск, а замыкает тройку лидеров Тюмень.

Псков в романтическом индексе России занял 19-е место.

Также была исследована демография авторов постов и комментариев: 72% - женщины, 28% - мужчины.

Активнее всех праздник обсуждали женщины от 23 до 44 лет. В основном они делились впечатлениями о подарках, которые им подарили их спутники.