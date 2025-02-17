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В Пскове вылечили пациентку с острым менингоэнцефалитом

В Псковской областной инфекционной клинической больнице вылечили пациентку с острым менингоэнцефалитом вирусной этиологии, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

При поступлении в учреждение у пациентки были выявлены жалобы на лихорадку, выраженную головную боль и боль в шее, снижение резкости зрения, а также рвоту. Состояние женщины при поступлении было тяжелое и сопровождалось интоксикацией организма, а также спутанным сознанием.

Врачами приемного отделения была проведена оперативная диагностика: взяты анализы крови и ликвора путем люмбальной пункции, произведено исследование – КТ головного мозга. Врачи-реаниматологи постоянно контролировали состояние пациентки.

И. о. заместителя главного врача, врач-инфекционист Александр Антонов совместно с врачом-неврологом подробно ознакомился с историей болезни пациента и результатами проведенных исследований. На основании изученного специалистами была назначена соответствующая терапия согласно клиническим рекомендациям и общей клинической картины заболевания.

Благодаря грамотно подобранному лечению состояние пациентки быстро улучшалось, уже через 20 дней женщина была выписана из больницы.