Общество

Скоростной катер для перевозки пассажиров по реке Великой проверили спасатели

Скоростной катер для эксплуатации в акватории реки Великой с целью перевозки пассажиров проинспектировали на Псковской лодочной верфи сотрудники МЧС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

В рамках обеспечения безопасности граждан на водных объектах и реализации полномочий, возложенных на подразделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сотрудники главного управления провели надзорные мероприятия на Псковской лодочной верфи.

В ходе визита специалисты чрезвычайного ведомства совместно с президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области проинспектировали новую разработку — скоростной катер, предназначенный для эксплуатации в акватории реки Великой с целью перевозки пассажиров.