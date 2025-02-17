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Общество

МегаФон усилил безопасность популярной ювелирной сети

18.02.2025 11:59|ПсковКомментариев: 0

МегаФон объединил более тысячи разных устройств видеонаблюдения федеральной ювелирной сети «585*Золотой» в единую мониторинговую систему на облачной платформе. Видеомониторинг поможет повысить уровень безопасности и комфорт покупателей, а также удаленно решать производственные задачи компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МегаФона.

Фото: пресс-служба МегаФона

МегаФон предоставил серверное оборудование и интегрировал в IT-инфраструктуру ювелирного бренда облачное решение для сбора, хранения и обработки данных с более чем 1000 видеокамер, установленных в офисах компании и розничных точках. Управление камерами наблюдения происходит в режиме «единого окна», позволяет централизованно настраивать и мониторить работоспособность оборудования. Данные с устройств доступны в любой момент времени руководству компании и региональным менеджерам через специально разработанное приложение или в браузере. Проведенный комплекс работ позволяет своевременно реагировать на возможные нештатные ситуации, а также оценивать качество обслуживания клиентов.

На сегодняшний день в единую сеть мониторинга объединены более 1000 магазинов ювелирной сети, расположенных по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Каждый региональный менеджер имеет возможность удаленно подключиться к камерам в любой момент и увидеть реальную обстановку в магазине, оценить загруженность и эффективность работы подчиненных. А в случае непредвиденных ситуаций отсмотреть весь видеоархив и оперативно принять решение, рассказали в компании. 

После завершения тестирования и отладки системы «585*Золотой» приняла решение о масштабировании проекта — количество подключенных камер к единой сети будет увеличено до 1600.

«В ювелирном ретейле, где доверие и безопасность играют одну из первостепенных ролей, современные системы видеонаблюдения — это не просто необходимость, а стратегический инструмент. Для нас важно, чтобы каждый магазин был обеспечен беспрерывным мониторингом без замены уже установленного оборудования, а весь видеопоток был объединен в единую систему с доступом в одном личном кабинете. Такие видеосистемы помогают обеспечивать не только сохранность ценностей и предотвращать различные нештатные ситуации, но и существенно повышают эффективность работы персонала, оптимизируют процессы обслуживания клиентов и создают безопасную и комфортную среду для сотрудников и покупателей. Наконец, качественные записи — это ценный материал для обучения персонала. Анализ действий лучших продавцов помогает нам выявлять эффективные стратегии обслуживания и повышать уровень профессионализма всей команды», — отметил заместитель директора IT-департамента «585*Золотой» Максим Ярышев.

«Мы уже много лет предоставляем решения по видеонаблюдению и аналитике для разных сфер бизнеса. С помощью систем наблюдения наши клиенты отслеживают работоспособность своей инфраструктуры от газопроводов до складских помещений, контролируют движение беспилотных транспортных средств, прогнозируют туристические потоки и много другое. В этот раз мы помогли крупнейшей ювелирной сети страны усилить безопасность салонов по всей стране. В перспективе единая система видеонаблюдения ювелирной сети может стать основой для внедрения видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически отслеживает и анализирует десятки важнейших параметров для бизнеса. Например, определять время ожидания, делать транскрибацию и анализ диалога продавца и клиента, распознавать нагрузку на персонал, выявлять пиковые нагрузки в магазинах, оптимизировать рабочее время», — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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