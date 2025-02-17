Общество

Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено

Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области информирует судоводителей о том, что с 20 февраля по техническим причинам временно будет приостановлено оказание государственных услуг в инспекторском участке №1 города Гдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Государственные услуги по регистрации маломерных судов, их освидетельствованию, классификации и аттестации на право управления можно будет получить в инспекторском отделении №1 города Пскова, расположенном по адресу: город Псков, Завеличенская набережная, дом №1а. Телефон: 8 (8112) 56-90-73.

Режим работы инспекторского отделения:

Понедельник-четверг с 8:30 до 18:00, пятница с 8:30 до 16:45.

Обеденный перерыв с 12:45 до 14:00.

Регистрация маломерных судов – вторник, четверг с 9:00 до 18:00.

Освидетельствование маломерных судов – вторник, четверг, пятница с 9:00 до 18:00.

Аттестация на право управления маломерным судном – по средам с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота и воскресенье.

Заявления-декларации о соответствии обязательным требованиям баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, а также пляжей, расположенных на территории Гдовского и Плюсского районов, необходимо направлять по электронным адресам: o.ivanov@60.mchs.gov.ru, i.cercene@60.mchs.gov.ru (телефоны: 8 (8112) 79-54-81, 79-54-82).