Оказание услуг ГИМС в Гдове будет временно приостановлено

Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области информирует судоводителей о том, что с 20 февраля по техническим причинам временно будет приостановлено оказание государственных услуг в инспекторском участке №1 города Гдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Государственные услуги по регистрации маломерных судов, их освидетельствованию, классификации и аттестации на право управления можно будет получить в инспекторском отделении №1 города Пскова, расположенном по адресу: город Псков, Завеличенская набережная, дом №1а. Телефон: 8 (8112) 56-90-73.
Режим работы инспекторского отделения:
Заявления-декларации о соответствии обязательным требованиям баз (сооружений) для стоянок маломерных судов, а также пляжей, расположенных на территории Гдовского и Плюсского районов, необходимо направлять по электронным адресам: o.ivanov@60.mchs.gov.ru, i.cercene@60.mchs.gov.ru (телефоны: 8 (8112) 79-54-81, 79-54-82).