Общество

Голикова: России предстоит заместить 10,1 миллиона работников до 2030 года

Дополнительно 800 тысяч человек нужно будет привлечь на рынок труда дополнительно до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тысяч человек», - сказала Голикова на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она отметила, что ввиду выхода на пенсию россиян в течение указанного периода, потребуется заместить 10,1 миллиона человек. Общая оценка замещения и вовлечения в экономику кадров составляет 10,9 миллиона человек, пишет РИА Новости.

При этом из высших и средних учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 миллиона выпускников. Высокий уровень замещающей потребности кадров сегодня находится в обрабатывающей промышленности, в строительстве, образовании, здравоохранении, а также в сфере транспортировки и хранения.