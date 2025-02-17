Общество

Псковичам дали советы по защите конфиденциальности в Интернете

Защита конфиденциальности своих данных — это важнейшая задача в условиях развития современных технологий. Знание правил цифровой безопасности обеспечивает комфортное пользование всеми онлайн-сервисами. О том, как сохранить личные данные и избежать их утечки, рассказал старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Фото здесь и далее: МегаФон

Базовое правило, которое часто упоминается в сети – использование сложных паролей для учетных записей. Уникальные пароли для аккаунтов и сервисов помогут обезопасить личные данные, а дополнительно стоит включить еще и двухфакторную аутентификацию – дополнительный шаг для подтверждения входа в профиль в виде биометрии и одноразового пароля, который направляется пользователю по СМС или в других каналах и значительно повышает безопасность аккаунта. При этом биометрические данные сами по себе также являются чувствительной информацией, поэтому не стоит их доверять сомнительным приложениям. Кроме того, обязательно нужно задать пин-код или облачный пароль еще и в настройках мессенджеров.

Вопросы безопасности и удобства пользования различными сервисами часто связаны между собой, и важно находить баланс и осознавать риски своих действий. К примеру, сохранение паролей в браузере, несмотря на удобство этой возможности, несет и определенные риски. Злоумышленники могут воспользоваться этой информацией, если получат доступ к устройству. Как вариант, можно воспользоваться менеджерами для хранения паролей: в них применяется специальное шифрование для защиты данных. Стоит выбирать проверенное ПО на официальных сайтах.

«Также не забывайте проводить "чистку" в списке ваших аккаунтов: просмотрите список подключенных сервисов, приложений и служб, которыми вы не пользуетесь, и удалите свой профиль. Оставленные без присмотра аккаунты могут стать легкой мишенью для взлома», - подчеркнул эксперт.

Социальные сети тоже не стоит оставлять без присмотра. Стоит быть внимательными при публикации личной информации в медиа.

«Ваш домашний адрес, места, где вы бываете и работаете – вся эта информация поможет злоумышленникам создать ваш примерный портрет. Ограничьте круг лиц, которые могут просматривать ваши посты и информацию профиля. Для этого используйте специальные настройки приватности, чтобы это контролировать. Однако важно и самому не передать личную информацию и данные мошенникам – например, на фишинговых сайтах, в процессе разговора под воздействием социальной инженерии или при наличии вредоносного ПО на устройстве», - продолжил Борис Лопатин.

Эксперт подчеркивает, что не стоит забывать про антивирус и файервол – программу, которая защищает компьютер от подозрительного трафика, блокируя его. Установление одного из этих сервисов обязательно. Это простой, но действенный способ предотвратить заражение вредоносным программным обеспечением. Стоит уточнить, что антивирус как приложение устанавливается на устройство, а файервол часто бывает уже встроен в систему. Стоит убедиться, что все активировано и правильно настроено.

«Некоторые производители позволяют воспользоваться функцией выявления украденных паролей. Выясните, доступна ли она в настройках вашего устройства или браузера, и при необходимости смените пароли, которые могли быть скомпрометированы», - рассказал специалист.

Даже такие простые, на первый взгляд, действия смогут повысить конфиденциальность в интернете, заключил Борис Лопатин.