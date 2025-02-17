Общество

В ГД предложили поощрять учителей за достижения обучающихся

Госдума рекомендует правительству РФ внести законопроект, который будет предусматривать возможность поощрения педагогов за достижения и успехи учеников. Об этом говорится в принятом ГД постановлении по итогам правчаса о разработке стратегии развития образования в РФ.

«Рекомендовать правительству РФ обеспечить подготовку и внесение в приоритетном порядке в Госдуму законодательных инициатив о совершенствовании подходов к системе оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций, предусмотрев единые оклады и стимулирующие выплаты, дополнительные выплаты (гранты, адресную поддержку) в зависимости от региональных особенностей, а также определив возможности поощрения педагогических работников за достижения и успехи обучающихся», - говорится в документе.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщал, что пилотный проект по справедливой системе оплаты труда бюджетников в регионах, который запустят в 2025 году, охватит пять сфер: здравоохранение, культуру, соцобслуживание, высшее образование, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и ссузов. Для каждой из сфер подберут по три региона.

Как сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, палата предлагает правительству РФ разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете. По словам Володина, депутаты считают правильным закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных, пишет ТАСС.