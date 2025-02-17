Общество

Только 12% псковичей хотят продлить выходные на 23 февраля отгулами — опрос

Только 12% псковичей планируют увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные горожане из Пскова.

В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье будут отдыхать еще в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, псковичей ждет обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин: 16 и 8% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (17% против 8% среди тех, кто зарабатывает меньше).