Общество

Изменения в бюджет внесут депутаты Великолукской городской Думы 21 февраля

В зале заседаний администрации города Великие Луки 21 февраля в 10.00 состоится 25-е внеочередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В проект повестки дня сессии включили вопрос о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение о бюджете города Великие Луки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Также депутаты планируют обсудить внесение изменений в решение об установлении ежегодной разовой социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Великих Лук.

Затем депутаты обсудят вопрос об установлении разовой социальной помощи в 2025 году в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прочие вопросы.