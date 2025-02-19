Общество

В Совфеде призвали мужчин активнее проходить диспансеризацию

Мужчины неохотно проходят сегодня диспансеризацию, «пришло время взяться за них» и научить следить за своим здоровьем. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко на заседании Совета по региональному здравоохранению при верхней палате парламента.

«Мы видим, что, к сожалению, мужчины неохотно проходят диспансеризацию. Женщин уже приучили. У нас есть и женские консультации, и норма у женщин следить за своим здоровьем. Мне кажется, пришло время взяться и за мужчин», - сказала сенатор.

Она добавила, что считает целесообразным уделить внимание вопросам «разработки единых стандартов консультирования женского и мужского населения разного возраста». По словам Святенко, уже поступали предложения о необходимости формирования «единого цифрового контура по репродуктивному здоровью для обеспечения эффективной маршрутизации пациентов с целью своевременной диагностики и дальнейшей терапии», пишет ТАСС.

«Также [есть предложения] внедрение стандарта проведения медицинского осмотра в школах с фокусом на раннюю выявляемость и профилактику нарушения репродуктивного здоровья у подростков в рамках ОМС», - отметила вице-спикер Совфеда.

Кроме того, она заявила о важности внедрения программ обучения детей с раннего возраста культурно-гигиеническим навыкам. «Тема деликатная, к ней нужен, конечно, особый подход. К сожалению, далеко не во всех семьях уделяют внимание именно вот такой воспитательной компоненте», - сказала парламентарий.

Святенко констатировала, что современная демографическая ситуация в России характеризуется снижением численности молодых женщин, изменением модели рождаемости и старением населения. Она привела данные, согласно которым с 2020 по 2023 гг. число женщин репродуктивного возраста сократилось на 1,5 миллиона и составляет порядка 34 миллионов. Количество рожденных детей в 2024 г. снизилось на 38 тысяч по сравнению с 2023 г.

«И частота бесплодных браков в России колеблется от 17% до 24%. Это каждая четвертая пара в зависимости от региона», - подчеркнула она. Святенко добавила, что сегодня на всех уровнях государственного управления активно реализуются меры, направленные на решение демографических проблем, вопросов сохранения и укрепления здоровья россиян, но в то же время остается целый ряд вопросов, требующих внимания со стороны государства и экспертного сообщества.