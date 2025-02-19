Общество

Всемирный день социальной справедливости празднуют 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости отмечается ежегодно с 2009 года. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила эту дату в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года.

Предпосылкой для установления нового праздника стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года. На этой встрече были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Социальная справедливость — это создание равных возможностей для всех членов общества, удовлетворение жизненных потребностей и соразмерное вознаграждение за труд.

Государства-члены Организации Объединённых Наций посвящают 20 февраля проведению мероприятий, способствующих укреплению социальной справедливости. Каждый год мероприятия посвящены определённой теме.

Международная дата направлена на искоренение нищеты, обеспечение полной занятости и достойной работы, достижение равноправия мужчин и женщин, а также установление социального благосостояния и справедливости для всех.

Социальная справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования как внутри стран, так и между ними. Она позволяет обществу и экономике функционировать лучше, снижая уровень бедности, неравенства и социальной напряжённости, пишет calend.ru.

Во многих частях мира усиливаются бедность и неравенство. Экономические и социальные кризисы последних лет усугубляются последствиями пандемии COVID-19, стихийными бедствиями, вызванными изменениями климата, геополитической напряжённостью и вооружёнными конфликтами. Эти кризисы высветили взаимосвязи и взаимозависимость экономики и общества во всём мире и продемонстрировали необходимость согласованных действий на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Задачи экономического роста должны быть подчинены обеспечению человеческого достоинства и повышению качества жизни людей. Для развития человека необходимо создавать благоприятные условия, выделяя необходимые финансовые ресурсы на различные социальные программы.

Организация Объединённых Наций считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий. Организация поддерживает принципы справедливости, устраняя барьеры, возникающие перед людьми в силу их пола, возраста, расовой, этнической или религиозной принадлежности, культуры или наличия инвалидности.

Один из основных документов, работающих в этом направлении, — Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. В ней делается упор на гарантии достижения справедливых результатов для всех посредством обеспечения занятости, социального диалога и основополагающих принципов и прав на рабочем месте.