Общество

Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e

Компания Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e — бюджетный вариант старших версий. Крупнейшие в РФ торговые сети подтвердили, что откроют предзаказ на устройство и объявят цены в ближайшее время.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым Retina OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц. iPhone 16e будет доступен в конфигурациях с памятью на 128, 256 и 512 Гб, а его стартовая цена составляет $599 за модель с 128 Гб, $699 — за 256 Гб и $899 — за 512 Гб.

iPhone 16e сохранил дизайн корпуса от iPhone 14, включая вырез под фронтальную камеру в виде «челки» вместо динамического острова и достаточно широкие рамки вокруг экрана. Внешне модель отличается от iPhone 14 лишь одинарной основной камерой и новой кнопкой Action Button. В продаже будут доступны только два цвета — белый и черный, что свидетельствует о том, что Apple решила полностью отказаться от красного цвета Product RED, пишут «Известия».

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, компания откроет предзаказ на новинки 21 февраля и привезет их в Россию в числе первых. В свою очередь пресс-служба группы «М.Видео – Эльдорадо» уже объявила о старте предзаказа нового смартфона iPhone 16е. Стоимость начинается от 77 999 рублей, это цена версии со 128Гб памяти. Устройство на 256 Гб обойдется в 89 999 рублей.

«Мы ожидаем высокий спрос на новинку, так как последняя модель SE выходила почти три года назад. Клиенты смогут оформить предзаказ на выгодных условиях», — добавили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».