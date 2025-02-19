Общество

Борис Елкин: Наша история и культура живут в каждом символе

День флага Псковской области — это важный праздник для всех псковичей, написал глава города Пскова Борис Елкин, поздравляя жителей региона с праздником в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Глава Пскова напомнил, что область долгое время оставалась единственным регионом в стране без собственного флага — целых 25 лет. Однако благодаря активной работе губернатора Михаила Ведерникова 20 февраля 2019 года флаг был зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

В своем поздравлении Борис Елкин подчеркнул, что каждый элемент флага имеет глубокие исторические корни. Центральный образ — барс — символизирует силу, смелость и доблесть псковичей. Правая сторона флага украшена треугольниками, которые повторяют знаменитый псковский архитектурный мотив «бегунец».

«Пусть сегодняшний день станет напоминанием о том, что наша история и культура живут в каждом символе, объединяя прошлое и настоящее! С праздником!» - заключил глава города Пскова.