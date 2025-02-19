Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
Здоровье по сезону! Переедание во время болезни – друг или враг?
Культурные выходные всей семьёй — как красиво завершить эту неделю?
«Интересные о важном»: гость студии — Миссис Россия Гран-При 2024, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006 Кристина Ларченко. Она расскажет о своем пути в индустрию красоты, поделится личными секретами и расскажет, какая красота важнее — внутренняя или внешняя.
Трансляция завершена