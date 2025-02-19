Общество

Почти 240 тысяч рублей штрафа назначили за нарушения при организации питания в школах Псковской области

В 2023-2024 учебном году горячее питание в школах Псковской области получали 86,25% учеников, в младших классах этот показатель составлял 100%. Об этом заявили на расширенной коллегии во время подведения итогов деятельности регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год.

Проверочными мероприятиями охвачено 238 (100%) пищеблоков общеобразовательных учреждений. Проведены проверки 20 организаторов питания и 33 поставщиков пищевой продукции. Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения, составила 42%, что ниже на 12%, чем показатель предыдущего учебного года

По выявленным нарушениям составлено 85 протоколов, вынесено 83 постановления о наложении административного взыскания, из них 60 постановлений в виде штрафов на сумму 238,3 тысячи рублей, 23 предупреждения. По результатам проверок выдано 93 предписания.