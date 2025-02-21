Общество

Псковские газовики усовершенствовали знания в техобслуживании котлов

Слесари по обслуживанию ВДГО районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений «Газпром газораспределение Псков» в городе Пскове, Порхове и Острове прошли новое обучение по усовершенствованию навыков установки, настройки, техобслуживания и ремонта моделей газоиспользующего оборудования, а также познакомились с новинками газового рынка и их техническими особенностями.

Семинар состоялся в учебном классе газораспределительной организации в Пскове. По итогам обучения 15 специалистов получили именные сертификаты, техническое руководство специалиста и персональный доступ на информационный портал компании-производителя.

«Стремительность технического прогресса требует от нас регулярного обновления и актуализации навыков и знаний по обслуживанию газового оборудования. Необходимо знать технические данные нового оборудования, появляющегося на рынке. Это позволяет расширять спектр и повышать качество оказываемых нами услуг населению по всем видам обращений», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.