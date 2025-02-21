Общество

Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж.Л. Агалакова*, Р.Р. Адагамов*, И.В. Азар*, Е.Б. Александрова-Зорина*, а также А.А. Лирник*», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации, пишет РИА Новости.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России