Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для приготовления блинов

Роскачество дало рекомендации по выбору ингредиентов для блинов перед Масленицей - муки, яиц, масла, молока, а также для классических добавок - сгущенки и творога. Об этом сообщили в организации.

Муку стоит выбирать в плотной бумажной упаковке, она лучше хранится и не плесневеет в отличие от муки в целлофане, рекомендуют эксперты. Дома следует посмотреть на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Темный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть. «Сорт и помол муки влияют на то, какими получатся блины. Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта "экстра" при выпечке получатся тонкими и воздушными», - добавили в Роскачестве.

Сливочное масло лучше выбирать в фольгированной упаковке, поскольку она лучше сохраняет влагу, кроме этого, масло не может быть дешевле себестоимости. Также необходимо внимательно изучить состав, сливочное масло содержит только молочные жиры, поскольку делается из натуральных сливок. Подсолнечное масло для блинов лучше выбирать рафинированное, поскольку оно не пенится и не дымится, обладает нейтральным вкусом, а также выдерживает высокую температуру. В Роскачестве отметили, что чем масло светлее, тем оно лучше, если замечен осадок, лучше обойти такой продукт стороной. пишет ТАСС.

Выбирать яйца в магазине следует по географическому принципу: чем ближе расстояние от фермы до прилавка, тем лучше будет продукт. Упаковка должна быть чистой, без пятен и плесени, а скорлупа - без сколов и трещин. На качественном молоке должна быть надпись «ГОСТ 31450» на маркировке, а вместо состава на упаковке может быть написано: «сделано из коровьего молока» или «сделано из цельного молока». Также можно выбирать товары с указаниями «состав: цельное молоко, обезжиренное молоко» и «сделано из нормализованного молока». В классическом молоке жирностью 3,2% должно быть не менее чем 3,0 г белка, 3,2 г молочного жира и в среднем 4,6 г лактозы. Кроме этого, эксперты советуют ни в коем случае не покупать молоко с нарушением целостности упаковки.

При выборе сметаны нужно искать на упаковке слово «сметана», а не «сметанный продукт», «сметаночка», «сметанка». Также должно быть указание «ГОСТ» - по этому стандарту готовят сметану только классическим способом. Однако продукт может быть изготовлен и по техническим условиям (ТУ). «Скорее всего, это будет не классический способ изготовления сметаны. Она тоже будет качественной, но изготовлена по собственной рецептуре производителя», - отметили в Роскачестве.

Чтобы выбрать качественную сгущенку, в первую очередь нужно обратить внимание на наименование: правильно - «сгущенное молоко с сахаром», «цельное сгущенное молоко с сахаром» или «молоко сгущенное вареное». Именно такое название установлено по ГОСТ. «Сгущенка», «сгущенка диетическая», «сгущеночка» и другие указывают, что рецептура изменена. Это будет не классическое сгущенное молоко, рассказали эксперты. Сгущенное молоко стоит покупать в жестяной банке - такая тара сохраняет его лучше, чем дой-пак, целостность которого легко нарушается. На упаковке не должно быть вздутий, ржавчины и повреждений.

При выборе меда нужно обратить внимание на год сбора и дату упаковывания. «Если мед прошлогодний и он закристаллизован - это нормальное явление. Если мед жидкий, обратите внимание на его консистенцию: покрутите банку в руках - мед должен быть достаточно вязким и плавно перетекать от одной стенки к другой. Не покупайте расслоившийся мед, это указывает на неправильное хранение», - советуют в Роскачестве.