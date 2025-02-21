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Общество

В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам

23.02.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

Российским пенсионерам доступны налоговые вычеты по земельному налогу, бесплатное проведение газа до участка, а в некоторых регионах предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в обработке земли, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу. В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров земли. Таким образом, если площадь участка не превышает 6 соток, налог с него не взимается. Если же площадь больше, налог начисляется только на превышение установленного порога. Однако эта льгота действует лишь на один земельный участок, находящийся в собственности пенсионера, вне зависимости от категории земель и цели их использования», - сказал Гаврилов агентству.

По его словам, дополнительно в ряде регионов приняты нормы, расширяющие объем необлагаемой налогом площади или полностью освобождающие пенсионеров от уплаты земельного налога, такие меры способствуют снижению финансовой нагрузки на граждан пожилого возраста, но носят локальный характер, то есть в отдельных регионах России, пишет РИА Новости

«Кроме налоговых послаблений, пенсионеры могут принять участие в программах, направленных на улучшение инфраструктурных условий ведения хозяйства. Например, в рамках социальной газификации проводится бесплатное подведение газа до границ участка. Условием для участия в программе является наличие зарегистрированного жилого дома», - отметил депутат.

По мнению парламентария, аналогичные меры стоит рассмотреть и в отношении электрификации земельных участков пенсионеров, особенно в сельской местности, где затраты на подключение могут оказаться значительными.

«Только не как с газом, который идет до границ участка, а непосредственно подводить электричество хотя бы к одному объекту на участке, например, к садовому дому или к фонарю, чтобы на участке у пенсионера было подведено электричество, и он уже не тратился на дополнительные подключения», - считает он.

Также Гаврилов сообщил, что в отдельных субъектах действует система поддержки пенсионеров в вопросах благоустройства и содержания земельных участков, предусмотрены услуги социальных работников, которые могут оказывать помощь в сезонной обработке земли, уходе за насаждениями и уборке территории.

«Введение подобных мер на федеральном уровне позволило бы значительно облегчить содержание участков для одиноких пожилых граждан, особенно пенсионеров с ограниченными возможностями», - добавил он.

Депутат отметил, что существуют и другие варианты, призванные стимулировать использование земель пенсионерами, в некоторых регионах садоводческие некоммерческие товарищества предоставляют льготы по членским взносам для пенсионеров. Однако, по его словам, такие программы зависят от решений самих СНТ и могут варьироваться.

«Законодательное закрепление права и федеральные рекомендации всем СНТ на снижение взносов для пенсионеров позволили бы создать единые условия во всех садоводческих объединениях и поддержать садоводов-пенсионеров», - считает Гаврилов.

По его мнению, расширение успешных региональных практик на федеральный уровень могло бы стать шагом к «повышению уровня жизни пенсионеров, владеющих земельными участками».

Источник: Псковская Лента Новостей
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