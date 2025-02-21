Общество

Мантуров назвал возможное условие возвращения в РФ зарубежных брендов

Условием возвращения иностранных брендов на российский рынок может стать размещение их магазинов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Это следует из комментария первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы правы абсолютно. У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, может ли быть условием возвращения иностранных брендов работа в Крыму и новых российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским производителям должны быть даны преимущества в случае возвращения иностранных компаний на рынок РФ, но сделать это надо с соблюдением требований Всемирной торговой организации.