Общество

Торжественный ритуал у мемориала Героям СВО прошёл в День защитника Отечества

В День защитника Отечества торжественный церемониал прошёл у мемориального комплекса защитникам Отечества на погосте Выбуты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

У мемориала, посвящённому памяти Героев специальной военной операции, собрались сотни людей: родственники участников СВО и ветераны спецоперации, военнослужащие, представители общественных патриотических объединений, духовенство, руководители всех уровней власти. Среди тех, кто приехал отдать дань памяти и уважения павшим за Родину бойцам, были губернатор Михаил Ведерников с сыном, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сенаторы Российской Федерации Алексей Наумец и Наталья Мельникова.

Торжественный ритуал начался с заупокойной литии о воинах, погибших в борьбе за свободу и независимость своей страны. Панихиду отслужил митрополит Псковский и Порховский Матфей. Участники мероприятия почтили память павших на полях сражений минутой молчания. Военнослужащие Псковского гарнизона возложили к мемориалу Гирлянду воинской Славы.

Красные розы к подножию монумента принесли губернатор Михаил Ведерников, спикер Александр Котов, сенатор Алексей Наумец, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии Юрий Голубович. Официальные лица преклонили колена перед мемориалом Героям СВО. Затем цветы к памятнику возложили главы муниципальных образований, руководители территориальных управлений федеральных органов власти и силовых структур, родственники и близкие участников СВО, общественники, горожане. Завершился церемониал исполнением Гимна Российской Федерации.

Напомним, мемориальный комплекс защитникам Отечества «Воин» в Выбутах в память о павших героях и участниках специальной военной операции открыли в 2024 году. Мемориал представляет собой скульптуру русского воина в современной экипировке, преклонившего колено и держащего в руках оружие. С двух сторон скульптура обрамлена барельефами с изображением защитников Отечества России разных времен и именами военнослужащих, навечно вписавших свои имена в историю ратной славы России.