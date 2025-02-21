Общество

Роспотребнадзор порекомендовал внимательно выбирать продукты на Масленицу

Роспотребнадзор советует внимательно выбирать продукты на Масленицу. При покупке муки следует смотреть на ее сорт. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

«Покупая муку, обращайте внимание на ее сорт. Самый нежный сорт муки - это высший, потому что мучные частички мельче, чем в остальных сортах. Однако в ней меньше полезных веществ, чем в муке грубого помола. Для снижения калорийности блинов вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при выборе молока следует изучить информацию на упаковке: долю жира, срок годности, условия хранения, слишком жирные продукты хуже усваиваются организмом, рекомендовано выбирать не более 2,5% жирности. Покупая масло, также следует читать состав, в нем не должно быть растительных жиров. «При покупке куриных яиц необходимо помнить о том, что продажа яиц с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой, дефектами запрещена. Не забывайте проверять качество яиц в местах их продажи», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Покупая блины в местах общественных гуляний, необходимо обращать внимание на соблюдение правил личной гигиены продавцом, чистоту рабочего места, условия хранения продуктов, пишет ТАСС.