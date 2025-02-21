Общество

Подростков сняли с крыши многоэтажки в Пскове

На минувших выходных в Пскове вновь зафиксировано нахождение детей на крыше многоэтажного дома по улице Коммунальной, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: архив ПЛН

Благодаря бдительным гражданам на место оперативно выехали спасатели областной службы спасения и пожарные подразделения. На крыше находились четверо подростков 14-15 лет. Детей увели из опасной зоны и провели профилактическую беседу об опасности подобного времяпровождения.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к родителям и взрослым: