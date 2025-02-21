Общество

В РФ в 2024 году заготовка крови увеличилась на 6%

Заготовка крови в 2024 году в России увеличилась на 6% и составила порядка 2,6 млн литров. В 2024 году около 440 тыс. доноров вошли в федеральный регистр, сообщила начальник управления службы крови и экстремальной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

«В прошлом году количество доноров увеличилось на 3%. То есть работа службы крови, она активно проводится, и заготовка крови также увеличилась на 6%. Практически 2,6 млн литров было заготовлено», - сказала Ольга Эйхлер.

По ее словам, за прошлый год федеральный регистр увеличился почти на 440 тыс. доноров крови. Она отметила, что в 2024 году активно проходили различные мероприятия, в том числе совместные с координационным центром по донорству крови и костного мозга, Национальным фондом развития здравоохранения. Все они направлены на информирование и привлечение доноров, пишет ТАСС.

25 февраля в Москве пройдет торжественная церемония запуска Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». Организаторами проекта выступят Национальный фонд развития здравоохранения, Координационный совет при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России и Российский Красный Крест. Проект продлится до декабря 2025 года.