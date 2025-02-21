Общество

В школах Великих Лук проходят уроки мужества, посвящённые подвигу партизанки Анастасии Дроздовой

В образовательных учреждениях города Великие Луки проходят уроки мужества, посвящённые подвигу партизанки Анастасии Дроздовой, сообщил руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества, краевед и депутат городской Думы Дмитрий Белюков на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Отважная партизанка-разведчица в октябре 1941 года одна из первых в годы Великой Отечественной войны повторила подвиг Ивана Сусанина. Карательный немецкий отряд потребовал, чтобы она показала дорогу в расположение партизанского отряда. Однако Анастасия Дроздова увела оккупантов в противоположную сторону. Каратели не пощадили 18-летнюю девушку и её родителей. Ценою своей жизни разведчица спасла жизни нескольких десятков партизан», - рассказал Дмитрий Белюков.

Вчера краевед провел образовательное мероприятие в средней школе №1. Дмитрий Белюков рассказал о значительном вкладе коллектива школы №16 в изучение жизни и героических поступков юной патриотки. «Он же выступил с инициативой назвать одну из новых улиц Великих Лук именем Анастасии Дроздовой. Это предложение получило поддержку со стороны Российского военно-исторического общества и руководства города Великие Луки. Вечная память нашим Героям!» — заключил Дмитрий Белюков.