Общество

Средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, заявил Мурашко

Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей»,- сказал Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Он уточнил, что средняя зарплата среднего медицинского персонала по стране выросла с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024 году, пишет РИА Новости.