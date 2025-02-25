Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Я б в чиновники пошел, пусть меня научат...

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорим про подготовку профессиональных управленческих кадров. В советское время человек, чтобы стать управленцем, должен был пройти определённое количество ступеней в системе подготовки и отвечать определенным критериям профессионализма, компетентности и благонадежности. За 30 лет постсоветской эпохи система была утрачена. Прежние управленцы в силу естественных причин отходят от дел, а новой системы пока нет. Дефицит кадров в муниципальном, региональном и государственном управлении серьезно дает о себе знать. Специалистов нет, имеющиеся по профессиональным компетенциям часто не соответствуют реалиям сегодняшнего дня: мобильность, гибкость, стрессоустойчивость, проектный принцип решения вопросов. На муниципальном уровне проблема наиболее ощутима – отсюда и частые сообщения о том, что того или иного главу района за что-либо наказали. На уровне региона также есть кадровые ошибки. Для решения этой проблемы на высшем уровне во всех регионах созданы Корпоративные академии по подготовке кадров.

Как, кого и по каким программам будут готовить? Низкие зарплаты, большая ответственность и серьезные ограничения – это те факторы, которые отбивают желание молодежи идти в чиновники. А какие есть бонусы и помогут ли они с набором кадров? Об этом ведущая Любовь Кузнецова сегодня поговорит с директором Корпоративной академии правительства Псковской области Ириной Ивановой.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.