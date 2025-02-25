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Общество

Число членов профсоюзов в Псковской области в 2024 году выросло на 312 человек

25.02.2025 15:59|ПсковКомментариев: 0

Число членов профсоюзов в 2024 году в Псковской области увеличилось на 312 человек по отношению к 2023 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Сегодня состоялось заседания президиума Псковского областного совета профессиональных союзов. Утверждён статистический отчёт, исходя из проведённого анализа профсоюзного членства за 2024 год. Отметили положительную работу целого ряда членских организаций, которые смогли сохранить и увеличить профсоюзную численность. Общее увеличение профсоюзной численности составило плюс 312 человек к 2023 году», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Также на заседании рассмотрели итоги работы инспекции труда Псковского облсовпрофа.

«Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы в 2024 году составила 11,8 миллиона рублей, что больше практически на 7 миллионов рублей к 2023 году. Обсудили итоги коллективной договорной кампании в профсоюзах. Также президиум подвёл итоги выдвижения кандидатур для избрания председателем СОП Псковский облсовпроф и созвал заседание Совета профобъединения. В завершение от лица президиума поздравил с прошедшим днём рождения нашу коллегу, председателя ППО ЗАО "Швейная фабрика "Славянка" Валентину Редькину», - доложил Игорь Иванов.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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