Общество

На Госуслугах запустили сервис для выхода на пенсию

Сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию запущен на «Госуслугах», помимо оформления пенсии там также можно узнать о мерах социальной поддержки и других льготах, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Сервис «жизненная ситуация» для выхода на пенсию запущен на портале «Госуслуг». С помощью сервиса можно оформить пенсию, узнать о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров», - сообщили там.

Отмечается, что сервис объединяет назначение пенсии, получение выписки о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина, доставку пенсии и социальных выплат, справку о размере пенсий и иных выплат, получение выписки из трудовой книжки гражданина, запрос в архивы о предоставлении архивных справок и отказ от получения назначенной пенсии.

С запуском «жизненной ситуации» вдвое сократятся сроки получения государственных услуг, до 5 дней, число документов, которые необходимо предоставить гражданам в ведомства, уменьшится в 6 раз, до 3 единиц. А количество визитов, которые нужно совершить гражданам в ведомства, сократится с 5 до 1.

Планируется, что функционал сервиса будет расширяться. Ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию. Также предполагается, что они смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете портала.

На федеральном уровне «жизненные ситуации» внедряются с 2023 года. Уже запущено 34 федеральных сервиса и 85 региональных. В 2025 году запланировано к запуску еще 340 сервисов. На сегодняшний день федеральными сервисами «жизненные ситуации» воспользовались более 1,8 миллиона человек, пишет РИА Новости.