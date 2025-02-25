Общество

У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат

У 14 российских производителей молочной продукции был обнаружен фальсификат. Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно. Это следует из результатов проверки Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре, а также из реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура. Эти данные предоставили в Общественном совете при Роспотребнадзоре.

Глава совета Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с просьбой изъять продукцию и наказать производителе. В пресс-службе министерства редакции сообщили, что запрос поступил и будет рассмотрен в установленном порядке, пишут «Известия».

В обращении общественника в ведомства говорится, что по результатам лабораторных исследований в образцах продукции 14 изготовителей обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Образцы приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других.